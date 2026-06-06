Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ilk yangın 5 Haziran saat 16.00 sıralarında Balıkesir’de bir arazide meydana geldi. Elektrik tellerinin rüzgarın etkisiyle birbirine temas etmesi sonucu oluşan kıvılcımların kuru otları tutuşturmasıyla çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında kuru otlar, 4 metre uzunluğundaki sulama hortumları, su motorunun plastik aksamları ile hurda durumdaki bir salon aracın sağ arka kapısı ve lastiği zarar gördü.

Aynı gün saat 17.00 sıralarında Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerindeki Mutluyaka Kavşağı mevkiinde bulunan bir arazide yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık yarım dönümlük alan içerisindeki biçilmemiş arpa, kuru otlar ve akasya ağaçları yanarak zarar gördü.

Saat 18.00 sıralarında ise İskele’de seyir halindeki FE 147 plakalı saloon araçta yangın meydana geldi. Yangının, aracın motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yaparak alevlenmesi sonucu çıktığı değerlendiriliyor. İtfaiye tarafından söndürülen yangında aracın motor bölümündeki elektrik aksamları zarar gördü.

Üç olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor.