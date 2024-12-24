Balıkesir Karesi'de patlayıcı üretilen bir fabrikada meydana gelen patlamada 12 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı kırsal Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın kapsül üretimi yapılan bölümünde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

PATLAMA SONRASI BİNADA ÇÖKME

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ZSR patlayıcı üretim tesisinde bir patlama meydana geldiğini, fabrikanın kapsül üretimi yapılan bölümünde patlama meydana geldikten sonra binada çökme oluştuğu bilgisini verdi.

Ustaoğlu, içeride kaç kişinin olduğuna yönelik tespit çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.