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Bayern Münih'ten 45 milyon euro'ya transfer edilen Robert Lewandowski, 19 golle gol krallığına en yakın isim.

Paris Saint Germain'den ayrılacak Messi'yi kulübe döndürmeyi hedefleyen Katalan devi, Arjantinli yıldızın Suudi Arabistan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığı tekliflere vereceği yanıtı bekliyor.

Barcelona kalan 5 haftada şampiyonluğunu ilan ettikten sonra, ses getirecek bir imza için bekleyişe geçecek.

Son 3 sezonda La Liga'ya 2 kez Real Madrid'e, 1 kez Atletico Madrid'e kaptıran Barcelona 2022 önemli transfer hamleleri yapmıştı.

Futbolcuyken 8 kez kupayı kaldıran Xavi, teknik direktör olarak kazanacağı ilk zaferden önce temkinli.

Efsanesi Xavi yönetiminde yeniden zirveye yerleşen Katalan devi,, pazar günü Espanyol'u yenerse şampiyonluğunu ilan edecek.

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