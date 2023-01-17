Barçın, “Bunu konuşma cesareti olmayanların, ülke ekonomisinin iyileşmesine ve halkın alım gücünün kaybına yönelik hiçbir çözüm önerisi de gailesi de olamaz” dedi.

Avrupa Birliği Uyum Komitesi, AB Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti

Avrupa Birliği Uyum Komitesi, AB Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın , Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Başbakan Ünal Üstel’in ‘müjde’ açıklamalarına dikkat çekti.

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