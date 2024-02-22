Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile "Çalışanların ana gündemini asla unutturmayacağız" dedi.

Barçın, "Geçim derdi ve alım gücünün zayıflatılması sorununu toplumun ana gündemi yapmaktan ve toplumu bunu konuşturmaktan uzaklaştırmak, halka yapılan en büyük kötülük, "iktidara" hizmettir" ifadelerini kullandı.

CTP'li vekil Barçın, "Yolsuzluğun üzerine hep birlikte gitmeli, yozlaşma ve yoksullaştırma politikalarını unutmadan/unutturmadan yola devam etmeliyiz!" diye konuştu.