Memleketi Rize'ye gittiği öğrenilen futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın kullandığı otomobil, ilçenin liman kavşağında, İbrahim Z. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Anne ile kızı sınıfta sıra arkadaşı olup, birlikte mezun oldu Anne ile kızı sınıfta sıra arkadaşı olup, birlikte mezun oldu

Kazadan yara almadan kurtulan Yılmaz ve İbrahim Z, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.