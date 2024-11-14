Unutulmaz şarkılara imza atan Türk müziğinin efsane isimlerinden Barış Manço'nun hayatı film oluyor. Filmin başrolünde ise Ekin Koç yer alacak. Koç, heyecanlı olduğunu söylerken 'korktuğunu' da söyledi.

Ekin Koç, heyecanını "Büyük bir iş olacak. Heyecanlıyım, çok da beklenti var. O yüzden birazcık korkuyorum açıkçası. Beklenti her zaman çok olumlu bir şey değil. Kolay hayal kırıklığı yaratabiliyor. Ben elimden gelenin en iyisini yapacağım" sözleriyle ifade etti.

Barış Manço'nun yakınlarıyla görüştüklerini belirten 32 yaşındaki oyuncu, "Daha da görüşmeye devam edeceğiz. Şu an envanter topluyoruz. Zaten elimizde çok arşiv var" dedi. Haziran 2025'te sete çıkacak olan filmin yönetmenliğini Ketche lakaplı Hakan Kırvavaç yapacak.