Survivor 2023 kadrosunda yer alan Barış Telli, performans ve konuşmaları ile dikkat çeken isimlerden biri. Küçük yaşlarda top peşinde koştuğu sırada bir aracın çarpması sonucu sağ ayağını kaybeden yarışmacıya takım arkadaşları Halil ve Aysu’nun yaptığı saygısızlığa tepkiler çığ gibi büyüdü.



NASIL OLSA YENİLECEKSİN İMASI

Aysu ve Halil'in Barış Telli’ye nasıl olsa yenileceği için ona göre seçim yapması gerektiğini ima etmesinin ardından Telli bu yoruma üzüldüğünü dile getirdi.

"FARKLI ŞEYLER DÖNÜYOR"

Aziz "Ben senin çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Seninle ben denk bile olmayabilirim yani." dedi.

Barış ise, "Farklı şeyler dönmeye başladı. Bizde de farklı şeyler dönüyor." açıklamasında bulundu.

“SİZE YAZIKLAR OLSUN”

Survivor izleyicileri “Halil ve Aysu size yazıklar olsun. Barış'ın sizi eleyeceği günü dört gözle beklicem.”, “Barış kardeşimizi bugün üzdüler ya. İsterse oyunu ünlüler kazansın. Umrumda değil”, “Barış Telli’ye yapılan haksızlık”, “Aysu ve Halil, Barış mükemmel yarışıyor, siz ikişer bacağınızla gidin kumda oynayın”, “Kimse Barış'a hele hele onun mücadelesine saygısızlık yapamaz.” yorumunda bulundular.

“SİZ VİDEO ÇEKERKEN O ADAM MİLLİ BAŞARILAR GETİRİYORDU”

Dikkat çeken bir diğer yorum ise “Barış bu yarışmada bu kadar başarılı azimli ilerlerken kendi takım arkadaşları tarafından gördüğü muameleye nasıl üzüldü. Yazık size Aysu ve Halil. Barış'a da helal olsun güzel savundu kendini. O eleştirdikleri Aziz bile ne kadar saygılı davrandı Barış'a "abi sen güçlüsün yanlış algı yapıyorlar" dedi. Barış size fazla gelir. Siz video çekerken o adam Türkiye'ye milli başarılar getiriyordu” oldu.