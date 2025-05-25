Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

24.05.2025 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Girne-Alsancak Çevre Yolu’nun 2-3’üncü kilometreleri arasında, Natalia Ivanovna KHABROVA (K-31) yönetimindeki PE 326 plakalı çift kabin araç ile Girne istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, sola meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan çelik bariyerlere aracının sağ yan kısmı ile çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle ileri doğru savrulan PE 326 plakalı araç, sol yan kısmı üzerine devrilerek durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.