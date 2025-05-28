Başbakan Üstel, mesajında, “Kıbrıs Türk halkı olarak, tarih boyunca aynı sevinçte birleştiğimiz, aynı acılarda kenetlendiğimiz kardeş Azerbaycan’ın bağımsızlık mücadelesini gururla selamlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Üstel, “Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak; “Bir millet, üç devlet” şiarıyla güçlenmeye, dayanışmamızı büyütmeye devam ediyoruz” dedi ve şöyle devam etti:

“Bağımsızlık meşalesini 1918’de yakan Azerbaycan halkının bu kutlu gününü en içten duygularımla tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Emin Resulzade olmak üzere, Türk dünyasının bağımsızlığı için mücadele eden tüm kahramanları rahmet ve minnetle anıyorum.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne her daim gösterdiği samimi destek ve kardeşlikten ötürü Sayın Aliyev’e bir kez daha gönülden teşekkür ediyor, Can Azerbaycan’ın 28 Mayıs Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutluyorum.”