Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Üstel şunları kaydetti:

Kocaeli - Gebze'de düzenlenen Türkiye Açıksu Yüzme Kış Şampiyonası ve Milli Takım Seçme yarışlarında 10 km klasmanında yarışan sporcumuz Doğukan Ulaç'ın 1.53.22 zamanlama ile genel klasmanda üçüncülük, 20+ yaş grubunda ise ikincilik derecesi alarak Türkiye Milli Takımı ile 18 Mayıs'ta İtalya'da yapılacak olan Avrupa Kupası ikinci ayağına katılma hakkı kazanması bizi gururlandırmıştır. Doğukan Ulaç'ı gösterdiği performanstan kaynaklı halkım ve şahsım adına tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Kıbrıs Türk Halkı seninle gurur duyuyor DOĞUKAN ULAÇ...