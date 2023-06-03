Başbakan Üstel yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

“Sadrazamköy, Kayalar, Karşıyaka, Lapta, Alsancak, Yeşiltepe, Ilgaz ve Karaoğlanoğlu'nda bir kez daha altını çizdik. İş yapmak için, devletimize güç katmak için geldik...

Önümüzde yapacak daha çok işimiz var. İstikrar ve daha güçlü bir hükümet için Ulusal Birlik Partisi olarak önümüzdeki seçimi kazanarak meclisdeki GÜCÜMÜZE GÜÇ KATMAK istiyoruz.

Çok başarılı bir adayla yola çıktık.Sayın Ali Başman'ın 25. vekil olarak seçimi kazanmasıyla GÜCÜMÜZE GÜÇ KATACAĞIZ...”