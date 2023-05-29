Ulusal Birlik Partisi (UBP) 25 Haziran’da yapılacak olan ara seçime yönelik bugün ‘Aday Tanıtım Etkinliği’ düzenlendi.

Etkinlikte konuşan UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, “Size önemli mesajlar vereceğim...” dedi, şöyle devam etti:

“Göreve geldiğimiz günden beridir halkımıza ne söz verdiysek yerine getirmek için tüm şartları zorladık. Birlik beraberlik içinde bu ülkenin yeniden şekillenmesini istedik. Pandemi süreci, Rusya Ukrayna savaşı dövizdeki dalgalanmalar derken duran çarkları çevirmek için birlik içinde hareket ettik. Bu ülkenin önünü açmak için var gücümüzle çalıştığım meclisin tozlu raflarında bekleyen yasaları bir bir geçirdik. Önce belediyeler reformunu hayata geçirdik ve belediyelerimize güç kattık. Sizlerin desteğiyle UBP sandıktan bir numara çıktı. Biz durmadık, tekrar yasaları ele aldık ve bugüne kadar organize sanayi bölgelerimizde yaşanan sıkıntılar vardı bunları çözmek için yine organize sanayi bölgeleri yasasını geçirdik. Sanayimize güç kattık. Ne söz verdiysek bir bir yerine getirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Enflasyon oldu, hayat pahalılığı oldu, çalışanlarımızı enflasyon altında ezdirmedik, çalışanlarımıza güç verdik. Yapacak daha çok işimiz var ama bu işleri yapmak için istikrara da ihtiyaç var ve biz uzun zamandır ülkemizde yaşanmayan istikrarı kurduğumuz koalisyonla yakaladık.”

"BAZILARI MUTLU OLAMADI AMA BİZ DURMADIK"

Başbakan Üstel, “Bir senede yaptıklarımız ortada bazıları bu yaptığımız icraatlardan mutlu olamadı ama biz koalisyon ortaklarımızla durmadık, yola devam ettik” ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARIMIZIN OKULLARINI YENİLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

“Bütün bunları yaparken ülkeye güç katmaya devam ettik” diyen Üstel, açıklamasında şunları kaydetti:

“Bütün bunlara rağmen yaşanan 6 Şubat depreminden ötürü Türkiye'de kaybeden insanlarımıza ve kaybettiğimiz kendi insanımıza tekrardan baş sağlığı diliyorum. Depremin yaşandığı ilk günden itibaren ne lazımsa ortaya koyduk, hiçbir şeyden kendimizi soyutlamadık. Şampiyon meleklerin anısını yaşatmak için elimizden ne gelirse yapmaya devam edeceğiz. Sizler için buradayız, istikrarı yakalamak için buradayız. Depremden sonra olası bir depreme karşı ülkemizi hazırlamak için kolları sıvadık. Okullarda birinci taramayı yaptık, şimdi ikinci taramayı yapacağız. Mali kaynakları zorlayarak çocuklarımızın okullarını yenilemeye devam edeceğiz. Bugün meclisten öğretmenler değişiklik yasa tasarısını geçirdik. Mecliste miting vardı. Biz kimsenin haklarını kısıtlamıyoruz, kimsenin haklarını elden almıyoruz ama çocuklarımız bizim en kıymetlilerimiz. Eğitim bizim vazgeçilmezimiz. Bir olduk bir yumruk olduk ve geleceğimize güç kattık. Sağlık alanında yola aynı şekilde devam ediyoruz. Yeni hastanelerle sağlığımıza da güç katıyoruz.”