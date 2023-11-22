Başbakan Ünal Üstel, sosyal medya hesabı üzerinden spor ambargolarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Başbakan Üstel, "Spor ambargolarına karşın 33 federasyonumuz aktif bir şekilde çalışıyor; sporcularımız uluslararası arenalarda önemli başarılar elde ediyor" ifadelerini kullandı.

Üstel, "Kıbrıs Türk gençliği, sportif başarılarını devam ettirecek; biz de onların destekçisi olmayı sürdüreceğiz. Spor dernekleri ve federasyonlarımız ile daha güzel işlere imza atmak için çalışmaktan da geri durmayacağız" dedi.