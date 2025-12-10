Başbakan Ünal Üstel, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde geçirdiği ameliyatın ardından taburcu edildi.

Başbakanlık Müsteşarı Durali Güçlüsoy, KIBRIS TV ekranlarında Elif Şen Çatal’ın “Gün Ortası” adlı programına konuk oldu.

Güçlüsoy, Başbakan Üstel’in sağlık durumuna dair de açıklamalarda bulundu. Bugün saat 11.00 sularında başbakan Ünal Üstel’in taburcu edildiği bilgisini paylaşan Güçlüsoy, Üstel’in sağlık drumunun iyi olduğunu söyledi. Güçlüsoy, Ünal Üstel’in ülkede yaşanan sel felaketiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini; ilgi birim ve yetkililerden saat başı bilgi aldığını kaydetti.