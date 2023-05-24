Üstel, proje yerlerinin seçim sonrası 3 ay süre içerisinde planlanacağını ifade ederek, ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Üstel, döviz kurlarında yaşanan artış dolayısıyla döviz kredisi taksitlerini ödemekte zorluk yaşayan vatandaşların borçlarının yeniden yapılandırılması ve taksit tutarlarının düşürülmesine yönelik Merkez Bankası’na gerekli talimatları verdiklerini de belirterek, “Bu kapsamda olan vatandaşlarımız bankalarına başvurarak getirmiş olduğumuz bu haktan yararlanmayı talep edebilirler” ifadelerini kullandı.

Başbakan Ünal Üstel, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından hükümet ortakları Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı yanında Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında sosyal konut projeleri anlatıldı, Müteahhitler Birliği ile protokol imzalandı.

Başbakan Ünal Üstel, hükümetin, halkın ihtiyaç duyduğu büyük projeleri hayata geçirmek için ülkenin yıllardır birikmiş sorunlarının aşılması için gerekli olan yapısal reformları tamamlamak için çalışma başlattıklarını söyledi.

-“Bir yıldır çok ciddi çalışmalar yapıyoruz”

İçinden geçmekte oldukları zorlu ekonomik koşullardan dolayı halkın yaşadığı sıkıntıların azaltılması için çalışmalar yaptıklarını belirten Üstel, “Tam bir yıldır çok ciddi çalışmalar yapmakta ve ihtiyaç duyulan tüm adımları büyük bir cesaretle atmaya devam etmekteyiz” dedi.

“Hükümetimiz kurulduğu günden beri sadece laf üretmemekte, aynı zamanda iş yapmaktadır” diyen Üstel, şöyle devam etti:

“Hükümetimizin birinci yılı için düzenlediğimiz basın toplantısında ön duyurularını yaptığımız ve bugün şekillendirdiğimiz yeni projelerimizi, hedeflerimizi ve müjdelerimizi halkımızla paylaşmaktan büyük bir heyecan duymaktayım.

Müteahhitler Birliği ile bugün imzaladığımız protokol kapsamında ülkemizin tüm bölgelerinde Toplu Sosyal Konut Yapım Seferberliği’ni başlatıyoruz. Tamamlanan projelerle 3 yıllık bir süre içerisinde binlerce gencimizi ev sahibi yapıyoruz.

Döviz kurlarında yaşanan artış dolayısıyla döviz kredisi taksitlerini ödemekte zorluk yaşayan vatandaşlarımızın borçlarının yeniden yapılandırılması ve taksit tutarlarının düşürülmesine yönelik Merkez Bankası’na gerekli talimatları vermiş durumdayız. Bu kapsamda olan vatandaşlarımız bankalarına başvurarak getirmiş olduğumuz bu haktan yararlanmayı talep edebilirler.

-İhtiyat Sandığı birikimlerine yüzde 20 kâr payı

Söz verdiğimiz gibi; İhtiyat Sandığı’nda birikimi olan 200 bin 600 kişiye açıkladığımız yüzde 20 kâr payı tahakkuk ettirilmiş ve dağıtılmıştır.

Meclis gündeminde olan Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) ve Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasaları ile prim borçlarında af getirilmiştir. Kendi nam ve hesabına çalışanlar ile işverenler kendilerinin ve çalıştırdıkları sigortalıların prim borçlarını ödeyebileceklerdir.

İlk kez ev sahibi olacak ve KKTC sınırları içerisinde kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları adına kayıtlı evi bulunmayan ve son 1 yıl içerisinde adına kayıtlı bir konut devredilmemiş olan, hane geliri 85 bin Türk Lirası’nın altında olan, 18 yaş üstü sosyal sigortalar ve kamu kurum ve kuruluşlarında aktif kaydı bulunan ve başvuru tarihinden önceki son 6 ay süresince prim yatırımı yapılmış olan KKTC vatandaşlarına 1.2 milyon TL’ye kadar aylık yüzde 1 yani yıllık yüzde 12 faizle, faiz dışında herhangi bir komisyon, vergi veya masraf alınmadan kredi vermeye başlıyoruz. İlk etapta toplam 300 milyon Türk Lirası olarak planlanan kredi paketimiz gelen taleplere göre yeniden düzenlenebilecektir.

-Depreme Dayanıklı Evler Kredisi

Oturduğu konutun depreme dayanıklı olmadığı için yıkıp yeniden yapılacak konutlara özel aylık yüzde 1 faizli ve 10 yıl vadeli ‘Depreme Karşı Dayanıklı Evler Kredisi’ni vermeye başlıyoruz.

Engelli Haftası’nda açıklamış olduğumuz ve engellileri desteği lafta bırakmadığımız, kamuya 50 engelli istihdamı yapılması işlemlerini tamamlamış durumdayız. İstihdamları seçim yasaklarının hemen ardından yapmaya başlıyoruz.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na borcu bulunan tüketicilerin borçlarını ödeyebilmeleri ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun tahsil etmekte zorlandığı alacaklarını tahsil edebilmeleri için bir kararnameyi çıkarmış durumdayız. Buna göre;

Kıb-Tek’e borcu bulunan tüketicilerin borçlarını peşin olarak ödemeleri durumunda faizlerinin yüzde 80’ini siliyoruz.

Kıb-Tek’e borcu bulunan tüketicilerin borçlarını 30 ay taksitle ödemeleri durumunda borç faizlerinin yüzde 50’sini siliyoruz.

Sayaçların yanlış bağlanması, eksik okuma, yanlış okuma, yanlış ücretlendirme gibi konulardan kaynaklanan ihtilaflı borçların tüm gecikme zamlarını siliyoruz ve 10 yıl taksitlendirme hakkı getirerek borçları yapılandırıyoruz.

Kurum ve kuruluşlar ile belediyelerin su motorlarına ait sayaçların borçlarının gecikme zamlarının yüzde 90’ını siliyoruz ve 10 yıl taksitlendirme hakkı getirerek borçları yapılandırıyoruz.

Uzun süredir davalık olan, tahsili mümkün görünmeyen bakiye borçların gecikme zamlarını siliyoruz ve 10 yıl taksitlendirme hakkı getirerek borçları yapılandırıyoruz.”