Başbakanlıktan verilen bilgiye göre Üstel mesajında, 27-28 Ocak’ta İngiliz koloni idaresine karşı ortaya konulan direnişin, egemenliği vurgulamak ve Anavatan Türkiye ile bağları yeniden kurmak istencinin bir tezahürü olduğunun altını çizerek, o gün ortaya kararlılıkla konan ve sürdürülen mücadelenin, bugün Kıbrıs Türkünü egemen ve özgür devlet sahibi bir halk olma noktasına getirdiğini ifade etti.

Üstel anma mesajında, azınlık olmaya mahkûm edilmeye çalışılan bir toplumun, devlet sahibi ve halk olma yolculuğunun önemli duraklarından biri olan 27-28 Ocak Direnişinin aynı zamanda inanmış bir avuç insanın neler başarabileceğinin en somut göstergelerinden biri olduğuna vurgu yaptı.

Başbakan Üstel, “Bu duygu ve düşüncelerle, bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmetle anar, özgürlük mücadelesi verme ve bunu kazanma onurunu taşımış istisnai toplumlardan biri olan halkımıza şükranlarımı sunarım” ifadelerini kullandı.