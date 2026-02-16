Pelin YÜKSELAY

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul’da fiber optik projesiyle ilgili onay yasa tasarısı görüşülüyor.

Genel Kurul’da muhalefet ve iktidar arasında tartışma yaşanıyor.

Cumhuriyet Meclisi’nde ilk önce bilgiye ve onaya sunuşlara yer verildi.

Genel Kurul’da ilk olarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında KKTC Fiber Optik Altyapısının Geliştirilmesi ve Fiber Optik Kablolar Üzerinden Sunulan Hizmetlerin Hanelere ve İşletmelere Götürülmesi Kapsamında Yapılacak Çalışmalara İlişkin İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesinin yapılmasına ilişkin tezkere onaya sunularak oy çokluğuyla kabul edildi.

Mahkemeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere de onaya sunuldu. Tezkere oy çokluğuyla kabul edildi.

İncirli

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, 62’nci madde tahtında söz alarak Meclis’in saat 10.00’da çalması gereken zillerinin 18.15’te çaldığını, 8 saattir Genel Kurul’un açılmasını beklediklerini söyledi.

“Saatler mi, ziller mi bozuk?” diye soran İncirli, bozulanın hükümet olduğunu, bunun da tamirinin mümkün olmadığını söyledi. İncirli, Meclis'in neden geç açıldığı konusunda açıklama beklediklerini belirtti.

Fiber optik konusuna değinen, bu metinin aylardır tartışıldığını, bu işlerin ihalesiz yapılmayacağını, 25 yıl memleketin ipotek altına alınamayacağını defalarca dile getirdiklerini söyleyen İncirli, Genel Kurul açılmasına rağmen toplantıların sürdüğünü belirtti.

İncirli, bu protokolün geri çekilmesini istedi.

Zaman zaman Genel Kurulda sesler yükseldi.

“Memleketi, memleketin kurumlarını devrediyorsunuz. Siz bu memleketten vazgeçtiniz ama biz bu memleketten vazgeçmeyeceğiz” diyen İncirli, fiber optik protokolündeki sorunların ek protokolle çözülemeyeceğini belirtti.

Rüşvet iddialarının Ünal Üstel’e kadar uzandığını savunan İncirli, “Hükümetin tepesindeki kişi ile ilgili çok ciddi iddialar vardır. Hükümetin hemen istifa etmesi gerek. Bunların temize havale edilmesi gerek… Bu memleket sizin elinizde hayır etmez… ” ifadelerini kullandı.

İddiaların soruşturulması gerektiğini söyleyen İncirli, “İnsanlar temiz bir yönetim istiyor, çalan, çırpan, yolsuzluk yapan bir idare istemiyor. İnsanlar ekmek parası için, devleti için çalışıyor, siz çalıyorsunuz” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, kürsüye çıkarak İncirli’yi yanıtladı.

Üstel

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda konuşan Başbakan Ünal Üstel, Meclis’in geç açılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Sabah saatlerinde başlaması gereken oturumun gecikmesine değinen Üstel, “Meclisi geç açtık doğrudur. Vekillerimizden ve halkımızdan özür dileriz” ifadelerini kullandı.

Üstel, fiber optik altyapıya ilişkin onay yasasının Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlandığını açıkladı. Söz konusu yasanın, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile kendisinin imzasını taşıdığını belirten Üstel, düzenlemenin yaklaşık bir aydır Meclis komitesinin gündeminde olduğunu söyledi.

Komite üyeleri, ilgili bakanlar ve teknik ekiplerin detaylı çalışma yürüttüğünü ifade eden Üstel, geçen hafta pazartesi günü uzun bir mesainin ardından tasarının komiteden geçtiğini ve Genel Kurul gündemine taşındığını kaydetti. Tartışmalı görülen maddeler için Türk Telekom yetkililerinin komiteye davet edilerek ilgili bakanlık ve komite üyeleriyle birlikte değerlendirme yapıldığını dile getirdi.

“Bu yasa ülkemiz için çok önemlidir”

Fiber optik düzenlemesini “haberleşmede yeni bir çığır açacak onay yasası” olarak nitelendiren Üstel, hükümet programında halka “dijital ada” sözü verdiklerini hatırlattı. Projenin, gençlerin önünü açacağını ve ülkeye hızlı internet altyapısı kazandıracağını vurgulayan Üstel, çalışmanın Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürütüldüğünü belirtti.

Muhalefete yüklenen Üstel, geçmişte Türkiye ile imzalanan büyük projelere de karşı çıkıldığını kaydetti.

Su Projesi ve Ercan örneği

2012 yılında imzalanan su temin projesine değinen Üstel, “Bu ülkede bugün susuzluk çekilmiyorsa o proje sayesinde” dedi. 2015’te suyun akmaya başladığını ancak o dönemde iktidarda olanların dağıtımı dahi yapamadığını iddia etti. Ercan Havalimanı protokolüne de atıfta bulunan Üstel, stratejik kurumların Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği içinde olmasından yana olduklarını söyledi.

Belediyeler Reformu vurgusu

Belediyeler reformu sürecinde Meclis’te sert tartışmalar yaşandığını belirten Üstel, “Meclisin kapıları kırıldı, geri adım atmadık, geçirdik” dedi. Reformun başarısının ortada olduğunu savunan Üstel, fiber optik projesinin de KKTC için hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.

“UBP’nin elleri temizdir”

Ulusal Birlik Partisi’nin 28 milletvekiliyle Meclis’te bulunduğunu, bir milletvekilinin ise yurt dışında izinli olduğunu belirten Üstel, UBP, YDP ve DP’nin toplam 29 milletvekiliyle birlik içinde olduklarını söyledi. Seçime kadar halka hizmet etmeye devam edeceklerini kaydeden Üstel, “Verilemeyecek bir hesabım yok” dedi.

Hukuka, savcılığa ve polise inançlarının tam olduğunu belirten Üstel, hiçbir soruşturmaya engel koymadıklarını ifade etti. Muhalefete sert sözlerle yüklenen Üstel, “UBP’nin elleri temizdir, önce aynaya bakın” dedi.