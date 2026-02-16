KTÖS Güvercinlik Rauf Raif Denktaş İlkokulu, Çayönü-İncirli İlkokulu, Akdoğan Doktor Fazıl Küçük İlkokulu ve Dörtyol İlkokulu’nda; KTOEÖS ise tüm okullarda 14.00-15.30 arasında grev yaptı, sendika başkanları eylem çadırını ziyaret etti.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, Ektam Kıbrıs çalışanlarının mücadelesine hükümetin "kayıtsız" kaldığını, grevde olan Ektam Kıbrıs çalışanlarına destek için yarın kamuda yetkili sendikaların da grev yapacağını ifade etti.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş özel sektörde sendikalaşmanın sıkça konuşulan bir konu olduğunu, Ektam Kıbrıs çalışanlarının örgütlenme çabalarının tehditlerle karşılaştığını söyledi. Maviş, sendikalaşmanın bir hak olduğunu, hükümetin tarafları masada toplaması gerektiğini kaydetti.

Greve katılan öğretmenler, eylem çadırını da ziyaret etti.