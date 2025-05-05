Başbakan Üstel, açıklamasında şunları söyledi:

“Kıbrıs Türk halkı, kendi kaderini tayin etme, egemenlik ve kendi kendini idare etme mücadelesinde bugün bir başka tarihi dönüm noktasını daha yaşamaktadır.

Halkımızın ve Cumhuriyetimizin kurucu iradesini temsil eden Meclisimiz, devletimizin kurumsallaşma sürecinin simgesi olan Cumhuriyet Yerleşkesi’ndeki yeni Cumhuriyet Meclisi binasında ilk resmi oturumunu bugün gerçekleştirmiştir.

Bugün ilk oturumunu gerçekleştiren Meclisimizin bu tarihi ve özel gününü selamlıyorum.

1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti çerçevesinde oluşturulan Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi ile Temsilciler Meclisi, ayrı seçme ve seçilme hakkımızı kullanmamız sonucu ortaya çıkan ilk parlamenter demokratik kurumlarımızdı.

1963’te Rum tarafının anayasayı ihlal ederek silah zoruyla biz Kıbrıs Türklerini kurucu ortağı olduğumuz devletten dışlaması sonucu, Kıbrıs Cumhuriyeti fiilen dağılmış; bunun üzerine Kıbrıs Türk halkının ihtiyaçlarına cevap vermek ve iradesini temsil etmek adına Genel Komite oluşturulmuş, bu komite 1967 yılına kadar görev yapmıştır.

27 Aralık 1967’de Kıbrıs Türk Yönetimi’nin ilan edilmesiyle birlikte, çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla halkımızın iradesinin temsil edildiği merkez, bugün Ulusal Birlik Partimizin Sarayönü’nde bulunan genel merkez binasına taşınmıştır.

Bu bina, yeni dönemin temsilcilerinin belirlendiği 1970 seçimlerine, 1 Ekim 1974’te Otonom Kıbrıs Türk Yönetimi’nin ve 13 Şubat 1975’te Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin ilanına tanıklık ederek tarih sahnesindeki yerini almıştır.

11 yıl boyunca kullanılan Sarayönü’ndeki meclis binasının ardından, 13 Şubat 1978 tarihinde, Federe Devlet’in üçüncü kuruluş yıl dönümüne denk gelen bir günde, 47 yıl boyunca halkımıza hizmet veren yeni meclis binasına geçilmiştir.

1978’de açılan ve bugün “eski meclis” olarak andığımız, ancak o dönemin yeni binasında alınan en büyük karar ise şüphe yok ki 15 Kasım 1983 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanı olmuştur. Bağımsızlık bildirimiz burada okunmuş, cumhuriyetimiz tüm dünyaya bu binadan ilan edilmiştir.

Bugün yeni bir dönem başlıyor. Bugün, Kıbrıs Türk halkının geleceğine damga vuracak ve ileride tarihi pek çok karara tanıklık edecek; devletimize yaraşır, halkımızın iradesini yansıtan yepyeni meclis binamızda ilk günü yaşıyoruz.

Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi binalarını içeren Cumhuriyet Yerleşkemiz, Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin, özgüveninin, devletine olan inancının ve istikbaline sahip çıkma kararlılığının somut bir tezahürü ve mührü olacaktır.