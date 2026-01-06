İngiltere’de doğup büyüyen Kıbrıslı Türk genç futbolcu Selin Cemal’in, West Ham United ile profesyonel sözleşme imzalaması ve Türkiye U23 Kadın Milli Takımı formasını giymesi büyük bir gurur kaynağı oldu.

Başbakan Ünal Üstel, yayımladığı tebrik mesajında Selin Cemal’in başarısının yalnızca kendisi için değil, tüm toplum için ilham verici olduğunu vurguladı. Üstel, henüz 19 yaşında olmasına rağmen Selin Cemal’in Kadınlar Süper Ligi’nde sahaya çıkacak olmasının, genç sporculara örnek teşkil eden son derece önemli bir başarı olduğunu ifade etti.

Başbakan Üstel mesajında, “Selin Cemal’i, ailesini ve emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyor; spor kariyerinde üstün başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.