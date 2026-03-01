Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, İran’dan Güney Kıbrıs’taki Ağratur üssüne iki adet füze fırlatıldığı iddiasının ardından sert bir açıklama yaptı. Arıklı, yaşananların ada genelinde güvenlik dengelerini yeniden gündeme getirdiğini belirtti.

“İki Füze Havada İmha Edildi” İddiası

Arıklı’nın aktardığı bilgilere göre, dün gece İran’dan fırlatıldığı öne sürülen iki füzenin Güney Kıbrıs’taki Ağratur Üssü yakınlarına yöneldiği; füzelerden birinin 22.39, diğerinin 22.46’da havada imha edildiği ifade edildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi iddiaları resmî olarak reddederken, Arıklı’ya göre bazı İngiliz yetkililer olayın gerçekleştiğini teyit etti.

“Ada Güneyini Askeri Üs Haline Getirdiler”

Arıklı, Güney Kıbrıs’ın başta ABD ve İsrail olmak üzere birçok ülkeye üs imkânı sağlamasının, bölgedeki tansiyonu artırdığını savundu: