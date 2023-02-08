Başbakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi’nin (KKTC AFAD) girişimleriyle bugün Türkiye ile karşılıklı olarak üç uçak seferi yapılacak. Sadece kayıp yakınları için düzenlenmesi kararlaştırılan bu seferlere yalnızca doğum yeri depremden etkilenen 10 il olan vatandaşlar alınacak.
Buna göre;
19.45 Ercan- Adana
22.35 Adana- Ercan
23.10 Ercan- Antalya
Bu akşam kayıp yakınları için düzenlenen bu 3 uçuş ücretsiz olacak.
Bu uçuşlardan faydalanmak isteyenklerin yanlarında valiz götürmesine izin verilmeyecek.
Bu uçuşlardan yararlanmak isteyen vatandaşlarımız;
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi’nin (KKTC AFAD)
0392 601 1104
ve
Ulaştırma Bakanlığı’nın;
0542 880 7644
0533 863 8288
0548 880 4759
Numaralı telefonlarına kayıt yaptırabilirler.
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