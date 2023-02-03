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Alayköy yolunda başıboş köpeğin yola atılması nedeniyle meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, saat 19.45 sıralarında, Alayköy yolu üzerinde, Muhammet Arsanca, yönetimindeki JU 855 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada  başıboş köpeğin yola atılması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak banket içerisinde bulunan ağaca çarptı.

Ağaca çarptıktan sonra kontrolsüzce tekrar yola giriş yapan Arsanca’nın yönetimindeki araç  Alayköy istikametine doğru seyreden  Hamza Berdan yönetimindeki MG 100 plakalı araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan JU 855 plakalı araç sürücüsü Muhammet Arsanca’nın tedavisi sevk edildiği  Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde  sürüyor.