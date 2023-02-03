Polis Basın Bülteni’ne göre, saat 19.45 sıralarında, Alayköy yolu üzerinde, Muhammet Arsanca, yönetimindeki JU 855 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada başıboş köpeğin yola atılması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak banket içerisinde bulunan ağaca çarptı.

Alayköy yolunda başıboş köpeğin yola atılması nedeniyle meydana gelen trafik kaza sında bir kişi yaralandı.

Cumhurbaşkanı Tatar’dan ara bölgede kurulması planlanan güneş enerjisi parkı ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Tatar’dan ara bölgede kurulması planlanan güneş enerjisi parkı ile ilgili açıklama

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