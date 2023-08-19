Bebek, "insani bir projeye neden bukadar engel olmak isteniyor anlamak mümkün değil" dedi...

Başkan Bülent Bebek'in açıklaması şu şekilde:

"Görevimizin başındayız Arçoz Pile Tamamen insani bir proje 72 saattir yolun yapılacağı bölgedeyim.yolun tamamlanması ile Pile,de yaşayan Türk vatandaşlarımız 49 yıl sonra rahat bir nefes alacaklar aynı zamanda Çayhan düzlüğü bölgesinde hayvancı ve çiftçi vatandaşlarımız,ın ulaşımı kolaylaşacak.insani bir projeye neden bukadar engel olmak isteniyor anlamak mümkün değil."