CTP’den verilen bilgiye göre, dün akşam yapılan 23. Olağan Kongreye CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, Girne İlçe Başkanı Ongun Talat, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, milletvekilleri, MYK ve PM üyeleriyle kalabalık bir gençlik kitlesi katıldı.

-Akansoy

CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, bir yandan muhalefet görevini sürdürdüklerini, diğer yandan da iktidara geldiklerinde hayata geçirecekleri projelerin hazırlıklarını yaptıklarını söyledi.

CTP’nin bir yıl içerisinde tek başına iktidara gelebileceğini vurgulayan Akansoy, CTP iktidarında gençlerin sorunlarının öncelikli olacağını ifade etti.

CTP’nin gençlerin partisi olduğu vurgusu yapan Akansoy, bugünkü parti yöneticilerinin de CTP Gençlik Örgütü’nden geldiğini, şimdiki gençlerin de ileride siyasette büyük işlere imza atacaklarını belirtti.

Geçmiş dönemde görev alanlara emekleri için teşekkür eden Akansoy, yeni dönemde görev alacak olanlara başarılar diledi.

-Mevlit

CTP Gençlik Örgütü Başkanı Çise Mevlit, gençler olarak dünden daha çok çaba göstererek yollarını yürümeye devam edeceklerini ifade etti.

25 Haziran’da yapılacak ara seçimin önemine işaret eden Mevlit, “Bu seçim bu topluma ‘Siz yapamazsınız, yönetemezsiniz’ diyenlere karşı ‘Hayır biz kendi kendimizi yönetebiliriz’ diyebilmek için büyük bir fırsattır” dedi.

25 Haziran ara seçiminin gençlerin bu topraklara tutunabilmeleri için yeniden umut bulacağı önemli bir kavşak olduğunu dile getiren Mevlit, bu fırsatı iyi değerlendireceklerini ve ara seçimi kazanarak CTP’nin tek başına iktidar yürüyüşünü başlatacaklarını söyledi.

-Talat

CTP Girne İlçe Başkanı Ongun Talat da, Girne İlçesi olarak geride bırakılan yerel seçimlerde 4 belediyenin 3’ünü kazandıklarını ifade ederek, bu başarının genele de yansıyacağını söyledi.

Gençlerin bugün iş ve göç gibi sorunlarla mücadele ettiğine değinen Talat, bunun geçmişte de yaşandığını ve bugün de devam ettiğini kaydetti.

Talat, Kıbrıs Türk toplumunun özgüvenini yıkmak için bir çaba sarf edildiğini, bunu da Türkiye’deki iktidarın buradaki aracıları vasıtasıyla yaptığını vurguladı.

Gayri meşru hükümet yetkililerinin “yüce devlet” dedikleri, devleti devlet yapan kurumların içini boşalttıklarını savunan Talat, “Bu ülkenin kamusal alanlarının ne olacağı dertleri değil, esas dertleri oradan rant sağlamaktır” dedi.

-Sipahi

CTP Gençlik Örgütü Girne İlçesi’nin 23. Olağan Kongresi’ne tek aday olarak giren ve yeniden göreve seçilerek güven tazeleyen Mustafa Sipahi de, köy köy, sokak sokak gezeceklerini ve neden CTP’nin iktidar olması gerektiğini halka anlatacaklarını kaydetti.

CTP’li gençlerin özellikle son yerel seçimlerde büyük bir özveriyle çalıştıklarına vurgu yapan Sipahi, “CTP’li gençler burada menfaat için değil yüreğini ortaya koyarak örgütlendiği için CTP’yi tek başına iktidara taşıyacağız” dedi.

Yaşanan derin ekonomik krizden gençlerin de olumsuz etkilendiğini vurgulayan Sipahi, ““Girneli gençler Girne’de ev sahibi olamıyorlar. Bunun nedeni, bu halkın gailesini çekmeyen mevcut UBP hükümetidir. Gençlerin sorunları için ortak politika üreteceğiz” dedi.

CTP Gençlik Örgütü Girne İlçesi yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Mustafa Sipahi (Başkan), Ramadan Sacır (İlçe Sekreteri), Dünay Laçin Soyal (Örgüt Sorumlusu), Çağrı Zorlukasap (Eğitim Sorumlusu), Bahar Çağan Okumuş (Mali Sorumlu), Deniz Miralay (Çevre ve Sosyal İşler Sorumlusu), Berk Ortunç (Yerel Yönetimler Sorumlusu) ve Fikri Günkar (Dış İlişkiler Sorumlusu).