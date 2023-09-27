Divan Başkanlığını Tahir Soyer, divan sekreterliklerini Hakan Atamtürk ve Talat Yalkut’un yaptığı kurulda seçime tek aday olarak giren Orhun Mevlit, yeniden başkan seçildi.

Seçimin ardından konuşma yapan Mevlit, yeni yönetimini tanıtarak, verimli ve kucaklayıcı bir dönem geçirmek istediklerini ifade etti.

Orhun Mevlit’in yönetim, disiplin ve denetleme kurulu şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu: Ömer Lütfi Sonuvar, Ateş Farisoğlu, Hüsnü Altay, Tamer Bolat, Bora Manyera, Yurdakul Cafer, Çağda Pehlivan

Disiplin Kurulu : Beste Aybars, Mustafa Fadıloğluları, Erdaş Erbilen