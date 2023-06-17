Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, seçimler ve güncel ekonomi üzerinde görüş alış verişinde bulunuldu.

Sanayi temsilcileri, iş dünyası, ülkenin sanayi ve ticaret yapısını, işleyişini yakından tanıyan Ali Başman’ın adaylığının siyasete ve ekonomi yönetimine önemli katkı sağlayacağı düşüncesini ifade ettiler.

Ali Başman da Gazimağusa’nın, iş dünyasına kattığı değerlerle KKTC ekonomisi için önemli bir potansiyel taşıdığını söyledi.

Serbest Limanı, Organize Sanayi Bölgeleri, Üniversitesi, turizm yatırımları ve son olarak da Maraş’ı ile Gazimağusa’nın KKTC için artık itici güç olduğunu belirten Başman, sanayi ve üretimin gücünün, ülke ekonomisinin gücüyle paralel olduğunu ifade etti.

Başman, “ Altyapı, bilişim, kolay kredi gibi bir takım süregelen sorunlar var. Hepsini kendim de yaşadım. İşte bunlara el atmak, çözülmesine yardımcı olmak için bu yola çıktık ve geldik sizden güçlü bir destek istiyoruz. Gücümüze güç katmanızı istiyoruz. Samimiyetle, ülkenin refahını artırmanın sanayi üretimden geçtiği bilinciyle sanayicimizin geleceğine yardımcı olmak en temel amacımdır” dedi.