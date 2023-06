25 Haziran’da yapılacak milletvekilliği ara seçimi için çalışmalarını yoğunlaştıran UBP Milletvekili, Adayı Ali Başman, bölge ziyaretlerini artırdı.

Başman, UBP Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel ile birlikte İskele Bölgesi’ndeki köylerde düzenlenen geniş katılımlı toplantılarda vatandaşlarla biraraya geldi.

Altınova-Ağıllar, Topçuköy, Ardahan, Mersinlik Köyleri’nde halka hitap eden Üstel ve Başman’a, İskele İlçe Başkanı Metin Güllü, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Milletvekilleri Yasemi Öztürk, Hüseyin Çavuş Kelle ve Emrah Yeşilırmak da eşlik etti.

Ali Başman, halka verdiği mesajlarda, 25 Milletvekiline ulaşmanın hem UBP hem devlet yönetimi açısından önemine vurgu yaptı.

UBP için her seçimde başarının kaçınılmaz olduğunu belirten Başman, böylesine örgütlü, binlerce seveni olan bir partinin çatısı altında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Gittikleri her bölgede, vatandaşlardan gördüğü yoğun ilginin her geçen gün arttığına işaret eden Başman, bu yürüyüşün her anında kendisini yalnız bırakmayan tüm UBP’lilere teşekkür etti.

UBP olarak Meclis’te 25 vekil ile yer alacak olmalarının önemine işaret eden Başman, “ 25 vekille gücümüze güç katarak yolumuza devam edeceğiz. Reformlarımıza bu güçle devam edeceğiz. Kısa süreli hükümetler ile bu halk çok sorun yaşadı. 25 milletvekili ile istikrarlı şekilde 2027’ye kadar kesintisiz icraat için yolumuza devam etmek istiyoruz.“ dedi.

Başbakan Ünal Üstel de Ali Başman için seçmenden güçlü destek istediklerini söyledi.