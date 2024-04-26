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Kahvaltıda, Başbakanlık ekibi, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı, Turizim, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Cumhuriyet Meclisi Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, milletvekilleri; Teberrüken Uluçay, Aysegul Baybars, Serhat Akpınar, Salahi Şahiner, Şifa Çolakoğlu, Ongun Talat, Resmiye Canaltay, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya hazır bulundu.

Duruşma öncesi Başbakan Ünal Üstel, Adıyaman Valisi Osman Varol ile sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Tatar: Halk Vakfı Yaşam Sitesi en iyi şekilde yönetildi

Cumhurbaşkanı Tatar: Halk Vakfı Yaşam Sitesi en iyi şekilde yönetildi

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