Philenews ve diğer internet gazeteleri Yeorgios’un, Hristiyanların Hz İsa’nın çarmıha gerildikten sonra dirildiği inancıyla bugün kutladıkları Paskalya Bayramı nedeniyle yayımladığı genelgede “vatanı kurtarma mücadelesine” atıf yaptı. Bu mücadelenin başarısı için bütün Helenlerin birlik ve ruh birliğine ihtiyaç olduğuna” işaret etti.

Hz İsa’nın çarmıha geriliş ve diriliş sürecinin Rum ve Yunan halkının tarihi süreciyle özdeşleştiren Yeorgios “acının geçici olduğuna iman ederek, diriliş ve zafer umuduyla mücadele” çağrısı yaptı.

Barış Harekatı’ndan bugüne Ada’da devam etmekte olan durumun Rum halkının “çarmıha gerilişi” olarak tanımlandığı genelgede “İsa’nın dirilişinin, kendi diriliş günlerinin de geleceğini doğruladığı” kaydedildi.

Yeprgios Rum toplumu içerisinde “cesaretini ve ümidini yitiren, düşmanın propagandasına kapılarak, iki bölgelilikten söz eden, toprağı reddeden, kaderlerine boyun eğmelerini, vatanın çarmıha gerilmesini ve daimi olarak mezarda kalmasını meşrulaştırmalarını” isteyen bir kesim bulunduğunu söyledi. Bu kesime “Bugün mücadeleden vazgeçer ve çarmıha gerilmeyi kabul edersek kesin ulusal ölümümüze sürükleniriz.” cevabını verdi ve bu ay yapılacak genel seçimlerde siyasi olgunluk gösterilerek sandığa gidilmesini ve "siyaset cahillerine, sosyal sorunlara kayıtsız kalanlara oy verilmemesini" istedi.

Genelgesinde, Yunanistan’ın kısa süre önce Güney Kıbrıs’a 4 F-16 savaş uçağı ve iki fırkateyn göndermesinden memnuniyet belirten Yeorgios, Ada’daki Yunan varlığının, kendilerini sözde “Türk işgalinden ve Kıbrıs’ın tamamını ele geçirilme tehdidinden korumak” amacıyla artarak devam etmesini diledi. Yeorgios “vatanı kurtarma mücadelesinde” başarılı olmaları için tüm Helenizm’in, tüm ulusun birlik ve uzlaşı içerisinde olması gerektiği” görüşünü de ortaya koydu.