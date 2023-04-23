25-29 Nizan 2023 tarihleri arasında, Antalya Belek Bellis Delux Resort Otel'de yapılacak olan bu yıl ki Masterlar futbol turnuvasına KKTC'den ilk kez BATMAZOĞLU FUTBOL MASTERLAR TAKIMI davet edildi.

Batmazoğlu Masterlar Futbol Takımı tarafından yapılan açıklamada, "Takımımız bu turnuvaya katılmak için 25 Nisan 2023 Salı günü adadan ayrılacak ve aynı gün ilk maçını oynayacaktır. Dört gün boyunca sürecek olan bu muhteşem turnuvanın sonunda Takımımız Cumartesi günü adaya dönecektir. Birbirinden ünlü futbolcuların ve önemli takımların mücadele edeceği turnuva çok çekişmeli ve ve zevkli geçecek. Turnuva ayrıntıları ve sonuçları an ve an sizlere bildirilecektir" denildi.