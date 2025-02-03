Bunlar da ilginizi çekebilir

Profesyonel futbolcumuz Michy Batshuayi Atunga'nın transferi konusunda Eintracht Frankfurt Fussball AG ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eintracht Frankfurt Fussball AG, kulübümüze net 3.000.000 euro transfer ücreti ve 500.000 euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Michy Batshuayi Frankfurt'a transfer oldu. Belçikalı futbolcunun, Alman ekibiyle transferi konusunda sarı kırmızılı ekip anlaştığını açıkladı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.