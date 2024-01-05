Adıyaman Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden İsias Otel davası nedeniyle Adımayan’da bulunan Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Şampiyon Meleklere verdikleri sözü unutmayacaklarını, sorumluların en ağır cezayı alması için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Cumhuriyet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (Ad-Hoc) Komite üyesi, bağımsız milletvekili, hukukçu Ayşegül Baybars da bugün tutukluluların serbest bırakılmasını beklemediklerini kaydetti.

Ataoğlu ve Baybars, BRT’nin canlı yayınına katılarak davayla ilgili değerlendirmede bulundu.

Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, bugün dinlenen tanıkların otel işletmecisi olan patronlarını korumak amacıyla açıklamalar yaptıklarını belirtti.

Buna tepkilerini koyduklarını ve duruşmaya ara verildiğini hatırlatan Ataoğlu, KKTC olarak Şampiyon Meleklerin yanında olduklarını, davanın bitimine kadar orada olacaklarını belirtti.

Ailelerin duruşma için Adıyaman’a geldiklerinde “ikinci bir deprem yaşadıklarını” söyleyen Ataoğlu, Şampiyon Meleklere verdikleri sözün arkasında olduklarını, sorumlular en ağır cezayı alana kadar orada olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Duruşmanın geç saate kadar sürmesinin beklendiğini dile getiren Ataoğlu, daha sonra bir sonraki duruşma tarihinin belirleneceğini, o tarihte de Adıyaman’da olacaklarını belirtti.

Gazimağusalı olarak tüm aileleri tanıdığını, Şampiyon Meleklerin düğünleri ve diploma törenleri yerine cenaze törenlerine katıldıklarını söyleyen Atatoğlu, buna yol açanlara yönelik örnek bir karar üretilmesi temennisinde bulundu.

Devletin bu sürece katkısının devam edeceğini söyleyen Ataoğlu, duruşmanın takip edilmesi sürecine yönelik de ellerini taşın altına koyacaklarını belirtti.

Tüm ülkenin bu davaya kenetlendiğini buna devam edileceğini söyleyen Ataoğlu, “Biz buradayız, burada olmaya devam edeceğiz. Ara kararı dinledikten sonra ailelerle birlikte adaya döneceğiz” dedi.

Baybars

Cumhuriyet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (Ad-Hoc) Komite üyesi, bağımsız milletvekili, hukukçu Ayşegül Baybars da bugün kamu tanıklarının dinlenmeye başlandığını, dinlenen tanıkların otel sahibinin çalışanları olduğunu, tanıkların çelişkili ifadeler verdiğini, birbirleriyle aynı kelimeleri kullandığını, bazı şeyleri hatırlamadıklarını söylediklerini belirtti.

Bu tanıklara "taraflı tanık" olarak baktıklarını dile getiren Baybars, tanıkların Bozkurt ailesini korumaya çalıştıklarını ifade etti.

Baybars, tanıklar dinlendikten sonra avukatların ve tarafların beyanlarının alınacağını, savcının da mütalaa vereceğini dile getirerek, tutuklu olanların tutukluluğunun devam edeceğini düşündüğünü söyledi.

"Olası kasta dönüşme ihtimali bugün için yok"

Olası kasta dönüşme ihtimalinin bugün için bulunmadığını söyleyen Baybars, ilerleyen süreçte bunun olabilmesi için teknik tanıkların dinlenmesi gerektiğini belirtti.