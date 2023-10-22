UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında Galatasaray, sahasında Bayern Münih'i konuk edecek.

Bayern Münih, Bundesliga'da dün akşam karşılaştığı Mainz deplasmanının ardından mücadelenin 59. dakikasında 3. golü atan Leon Goretzka'dan kötü haber aldı.

Galatasaray maçında yok

Bayern Münih, Mainz karşısında elinde kırık meydana gelen Leon Goretzka'nın ameliyat olduğunu ve bir süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Goretzka, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı oynayamayacak.

Bayern Münih'te 5 eksik

Bayern Münih teknik direktörü Thomas Tuchel, Dayot Upamecano, Serge Gnabry ve Raphael Guerreiro'nun salı günü Galatasaray maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Mazraoui, Filistin paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakıldı kadroya tekrar dönen oyuncunun Aslan'a karşı oynaması beklenmiyor.

Goretzka da ameliyat olduğu için forma giyemeyecek. Diğer taraftan Manuel Neuer' ise şüpheli durumda bulunuyor.

GALATASARAY - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Bayern Münih arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesi 24 Ekim Salı günü saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşma EXXEN üzerinden canlı yayımlanacak.