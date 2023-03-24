Emekliye bayram ikramiyesinde yeni rakam belli oldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye bayram ikramiyesinin 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildiğini açıkladı.

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Elitaş, "16 maddelik yasa teklifine 2 madde daha ilave ediyoruz. Basın toplantısından sonra Cumhurbaşkanımızla konuştuk. 1100 TL ikramiyeye 900 TL ilave ile 2 bin TL olacak. Bu düzenlemeyi de yasa teklifine ekliyoruz." dedi.

Ramazan ve Kurban bayramlarında emekliye 2 bin lira ikramiye ödemesi yapılacak.

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EYT'lilerle birlikte 15 milyon emekli zamlı bayram ikramiyesinden faydalanacak.

Bayram ikrameyesinde artışa yönelik düzenleme Meclis'e sevk edilecek torba yasa teklifine eklenecek. Teklifin yasalaşmasıyla 2 bin TL'lik ikramiye ilk bayramdan itibaren geçerli olacak.

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili konuşan Elitaş, 7 bin 500 altında 8 milyon 796 bin kişinin emekli aylığı aldığını açıkladı.