Bebek, göreve başladıkları günden itibaren bölgede çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, “Bölgede çalışmalar göreve başladığımız günden beridir 3 yıldır sürüyor. Belediye bu 3 yılda son 30-40 yılın yapılamayan işlerini yaptı ve bitirdi. Hiç hız kesmeden, bir gün boşluk vermeden halkın ihtiyaçları doğrultusunda proje geliştiriyoruz” dedi. Bebek, belediye olarak pek çok yeniliğe imza attıklarını ve yatırımların hız kesmeden devam ettiğini vurguladı.

Bölgenin uzun yıllar yatırımdan uzak bırakıldığını ifade eden Bebek, Belediyeler Birliği reformu kapsamında belediye sayısının 28’den 18’e düşürülmesinin Beyarmudu Belediyesi için mağduriyet yarattığını kaydetti. Bebek, “Birleşen belediyelerin gelirleri arttı ancak Beyarmudu Belediyesi eski yapısı ile devam etti” dedi.

“Güçlü ve adaletli bir belediye yapısı oluşturduk”

Ekonomide yumuşak da olsa bir düzelme yaşandığını ancak tüm yatırımları kendi çalışmaları ve “kardeşlik ilişkileriyle” gerçekleştirdiklerini söyleyen Bebek, güçlü ve adaletli bir belediye yapısı oluşturduklarını, bu konuda asla taviz vermediklerini ifade etti. Başkan Bebek, tüm köylere eşit yaklaştıklarını ve belirledikleri sıra ve öncelik kapsamında çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

İncirli köyüne önemli yatırımlar…

İncirli köyünde yapılan yatırımlara da değinen Bebek, köye uzun yıllardır verilemeyen can suyunun kısa süre içinde sağlanacağını söyledi. “Tüm yatırımları yaptık, kısa bir süre sonra su köyümüzle buluşacak” diyen Bebek, İncirli’ye yol, piknik alanı ve park alanı yaptıklarını; Atatürk Büstü ve kulüp binası projelerinin de hayata geçeceğini açıkladı.

Belediye çalışanlarının büyük emek verdiğini belirten Bebek, “Çalışanlarımız büyük çaba ve emek ortaya koydu, koyuyorlar” ifadelerini kullandı.

“Seçimlerde yeniden adayım”

Bebek tüm belediye bölgesinde yaşayan vatandaşların başkanı olduğunu ve herkesin eşit olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Bölge halkının memnuniyet oranı çok yüksek. Halk parti rozetine bakmıyor, yatırımlara bakıyor. Halkımızın içinden kopmadan çalıştık. Tüm bölgenin başkanıyım ve herkes eşittir. Her ne yapıyorsak halkımız için yapıyoruz, çalışıyoruz. Yapılan anketlerde halkın yüzde 82’si belediyeden aşırı memnun ve yeniden aday olmam için muazzam bir baskı var ve adayım. Halk için çalışmaya devam edeceğim.”

Bebek, bölgede asfaltlama çalışmalarının da sürdüğünü belirterek, 4 kilometreden fazla asfaltlama yaptıklarını kaydetti.

“500 Gence kırsal kesim arsası verilecek”

Bölgenin en acil ihtiyacının kırsal kesim arsası olduğunu belirten Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, belediyelerine bağlı 5 bölgede kısal kesim arsası verileceğini ve 500 gencin arsa sahibi yapılacağını da anlattı. İçişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili çalışmalarında sona geldiğini kaydeden Bebek, gençlerin göç etmemesi için çalışmalarına sıkı bir şekilde devam ettiklerini söyledi.

“Beyarmudu Köyü için de önemli projelerimiz var”

Bebek, ‘Beyarmudu köyünü unuttuk sanılmasın, asla unutmadık’ diyerek köy için yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi verdi, şunları kaydetti:

“Beyarmudu gece kap karanlıktı, solar sistemle aydınlatmayı sağladık. Düğün Salonu yenileme projesi ve çocuk parkı için de çalışıyoruz. Beyarmudu’nda çöplük sorunu vardı, 50 yıl dokunulmamıştı. Bugün belediye o bölgeye çöp dökmüyor. Kara giriş kapısı sorunu var, kapının genişletilmesi gerekiyor. Bununla alakalı somut adımlar atıldı, çok kısa zamanda gerekli açıklama yapılacak. Beyarmudu’nda üsler bölgesinde kalan mandıralar ve çiftçilikle uğraşan halkımızın tesislerinin bulunduğu noktada yol yapılmamıştı. Biz geldik bunu da yaptık. 3 kilometre yol yaptık.”