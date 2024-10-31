GÜNDEM KIBRIS-ÖZEL HABER

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Yenidoğan Servisi’nde meydana gelen alkollü mama skandalıyla ilgili konuşan Atan, konuyla ilgili ciddi iddialar olduğunu belirterek, olayın titizlikle araştırılması gerektiğini söyledi.

“BOZUK VENTİLATÖR CİHAZI CİĞERLERİNİ PATLATTI”

Atan, ‘Kulağımıza gelen bir ventilatör olayı var. 6 Bebeğin mamaya reaksiyon gösterdikten sonra ventilatöre bağlandığı biliniyor. Bize gelen bilgiler Mihrimah bebeğin bağlandığı ventilatörün arızalı olduğu yönünde. Ağustos ayı içerisinde vefat eden Devlet Hastanesi çocuk doktorlarından Abdullah Akbaş bu cihazın bozuk olduğunu bildirmiş. Mihrimah bebek alkole reaksiyon gösterdikten sonra bozuk olan cihaza bağlanmış. Bunun sonucunda ciğerleri patlayarak hayatını kaybetti iddiaları var’ diye konuştu.

“VENTİLATÖR AYARINI DOKTORDAN BAŞKASI YAPAMAZ”

Ventilatörlerin doz ayarını doktordan başka kimsenin yapamayacağını sözlerine ekleyen Atan, burada doktorların da soruşturulması gerektiğini vurguladı.

Herkesin hemşireleri günah keçisi ilan ettiğine dikkat çeken Atan, “Evet burada hemşirelerin bir ihmali var, çok net hata var. Ancak tüm sonucun hemşireler üzerinden yorumlanması etik ve doğru değildir. Bu hemşireleri kontrol eden baş hemşire yok mu, o hemşirenin amiri yok mu? Oranın baş hekimi nerede? 2-3 ay önce ölen çocuk doktoru bu ventilatörün bozuk olduğunu söylemiş. Peki o cihazın hala yenidoğan yoğun bakım servisinde ne işi var? Bunların hepsi konuşulmalı ve ortaya çıkarılmalı’ dedi.

“NEDEN BU SORUMLULUK SADECE HEMŞİRELERE YÜKLENİYOR?”

Atan, konuyla ilgili sözlerini şöyle noktaladı:

“Doktorlar da hemşireler de bizim baş tacımızıdır. Ancak böylesi bir olayda hakikatin ortaya çıkması ve gerçek sorumluların suçlanması lazımdır. Evet bu arkadaşlarımız yapılmaması gereken bir şeyi yaptılar. Hata ve ihmal varsa yargı bunun kararını verecek. Ben istifaların da olmasını bekliyorum. Bakan da dahil istifa edecekse etmesi lazım. Neden bu sorumluluk sadece hemşirelere yükleniyor? Bazı hemşirelerin 36 saat çalıştıklarını öğrendik. Bu kadar çalışmaya dalgınlık olması normal değil mi, Bakanlığın da bu konuda suçu var, istismarı var. Polis iyi tahkikat yapmalı. Her şey ortaya çıkmalı”