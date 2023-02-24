Kahramanmaraş merkezli depremlere, voleybol turnuvasına katılmak için gittikleri Adıyaman’da İsias Otel’de yakalanan Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencileri, aileleri ve öğretmenleri hayatını kaybetti.

Kıbrıslılar, hayatını kaybeden 6 veli, 5 öğretmen ve 12-14 yaşlarında 24 sporcu çocuğuna ağlarken, aynı zamanda soruşturmaya gizlilik getirdiğini belirterek, kaygılarını dile getiriyor.

CNN Türk canlı yayınında konuşan Türkiye’nin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adıyaman’daki İsias Otel ile ilgili yürütülen soruşturma hakkında açıklamalarda bulundu.

Bozdağ, İsias Otel soruşturmasına gizlilik kararı verilip verilmediği sorusunu şöyle yanıtladı: “Soruşturduk, orada bir gizlilik kararı yok diye biliyorum. Kamuoyuna öyle yansıdı ama gizlilik kararı olmadığına dair bana bilgi verdiler.”