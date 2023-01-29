Türkiye, beklediği yağışları almaya başladı.

Yurdun doğusunda Tunceli, Erzurum, Bingöl ve birçok şehir beyaza büründü.

Sadece Doğu Anadolu'da değil, Marmara Bölgesi'nde de sevindirici haber geldi.

Balıkesir'in yüksek kesimleri beyaza büründü.

İstanbul’da da ilk kar Silivri’ye düştü. Dün akşam saatlerinde ilçenin yüksek kesimlerinde başlayan yağmur zamanla kara döndü.

Peki, bugün ve hafta genelinde hava nasıl olacak?

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) hazırladığı gün gün haftalık hava tahmin raporu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Sıcaklıkların yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece azalması, diğer yerlerde de mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Beş büyük kentte bugünkü hava durumuysa şu şekilde:

-İstanbul 7 derece: çok bulutlu, öğle saatlerinde Anadolu Yakası hafif yağmurlu.

-Antalya 17 derece: çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

-Ankara 8 derece: Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

-İzmir 14 derece: :ok bulutlu

-Bursa 6 derece.