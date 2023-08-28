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Kızılduman, banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığını, hesap numarası vermeyen üreticilerin ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabileceklerini duyurdu.

Kızılduman yazılı açıklamasında, Genel Tarım Sigortası Fonu “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince Temmuz 2023 ayına ait büyükbaş hayvan düşük zararı olan toplam 98 üreticiye 468 bin TL tazminat ödendiğini bildirdi.

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