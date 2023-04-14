Kolombiya’nın Calima belediye başkanı Martin Alfonso Meija’nın dans görüntüleri ülkede kısa sürede gündem yaratmayı başardı. Bir grup gençle birlikte eğlendiği gece kulübünde gömleğini çıkartan ve pantolonunu indiren Meija’nın dans görüntüleri tepkilere neden oldu.

Kolombiya Temsilciler Meclisi üyesi Duvalier Sanchez Arango, "Politikanın bize yüklediği sorumluluk, toplum içinde örnek davranışlar sergilememizi zorunlu kıldı.Valle'deki Calima Belediye Başkanı Martin Mejia'nın uygunsuz eylemleriyle ilgili olarak, Başsavcılık Ofisi ve Yeşiller Partisi tarafından disiplin soruşturması açılması çağrısında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.