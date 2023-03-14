Yeni haftaya girerken sorun olarak nitelendirdiğimiz bir çok konunun hala önümüzde durduğunu görüyorum.

Asıl sorunun ne olduğundan uzaklaşarak izlediğimiz ve zaman geçirdiğimiz ülkemizde günün sonunda oturup yine şikayet edeceğimiz bir gerçek.

Bugün TIP Bayramı nedeniyle Sağlık sistemimize bir göz atalım.

Her bir bireyden Sosyal Sigortalara maaşlardan Devletten sağlık hizmeti alabilelim diye kesintiler yapılıyor. Peki biz “DEVLETTEN” sağlık hizmeti alabiliyor muyuz ?

Doktorlarımızın, hemşirelerimizin, 112 çalışanlarını, laboratuvarda hizmet verenleri kesinlikle tenzih ediyorum. Çünkü inanıyorum ki, ellerinden geleni fazlasıyla yapıyorlar ama vatandaş yine de gerekli sağlık hizmetlerini alamıyor.

Neden mi?

Hastanede doktor sayısı branşlara göre az, hatta bazı branşlar hiç YOK da ondan.

Hemşire sayısı yeterli olmadığından bazı servislerde hastalar saatlerce beklemek zorunda.

Reçete edilen ilaçlar kurul ilaçları olmasına rağmen Devlet İlaç Eczacılık Deposunda YOK.

Hastane içlerinde bulunan eczanelerde de ilaç YOK.

Bölümler var, ama bölümlerde hastaları yatıracak ODA ve YATAK YOK….

Teknik Cihazlar ya arızalı yada yetersiz alınan randevular ise aylar sonrasına veriliyor.

Yazılan tetkik reçeteleri var ama Hastane Laboratuvarlarında KÜR YOK.

O kadar çok YOK var ki, yazsam tek tek sayfalar yetmez.

Tüm bu yokluklara bu halkı layık görenler bugün TIP Bayramı kutlama mesajları verecekler. Bu halk Sağlık Sisteminden memnun değil, baylar bayanlar sevgili parlamenterler.

Bu yokluklar içerisinde hizmet vermeyen çalışan fazladan nöbetler tutan, uykusuz kalan ailelerinden uzak kalan doktorlarımız da memnun değil baylar bayanlar sevgili parlamenterler.

Ateş düşürücünün olmadığı, acil servislerinde eko çekilecek cihazın tansiyonu yanlış ölçmesinden hatta tutukluk yapmasından sağa sola yetişmeye çalışan hemşireler de memnun değil baylar bayanlar sevgili parlamenterler.

Sistem böyle düzeltmeye çalışıyoruz diyerek geçirdiğiniz zaman diliminde 28 Şubat 2020 Büyük Hastane Yangınından sonra üç koca yıl geçmesine rağmen KVC bölümü yapılanmasını bitirdik demeniz ama yangın sonrası sigorta şirketi ile ilgili hazırlandığı iddia edilen raporlardan kimsenin bahsetmemesi de ayrı bir durum tabi.

Sistemin çöktüğü hatta koktuğu, ilacın olmadığı, doktorun çaresiz kaldığı, hastanın ilaca ulaşamadığı, fakirin parası olmadığı için ilaç alamadığından sağlığının kötüye gittiği, engellinin boğazından kestiği ekmek parası ile Rum tarafından ilaç aldırdığı bir ülkede TIP BAYRAMI kutlayanlar var ya, yok memnun değiliz baylar bayanlar sevgili parlamenterler.