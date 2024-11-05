Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu Portekiz Ligi'ndeki performansı ile en iyi forvet ödülünü aldı.

Benfica'ya transferi sonrası çıkış yakalayan 26 yaşındaki forvet eylül ekim aylarında çıktığı 4 lig maçında 5 gol 2 asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 gol atan Kerem Aktürkoğlu en iyi forvet ödülünü kazandı. 12 milyon euro transfer bedeli ile beklenenin çok üstünde performans sergileyen yıldız oyuncu aynı ligde mücadele eden Gyökeres ve Samu'yu geçerek ödülün sahibi oldu.