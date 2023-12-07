KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretle açlık sınırı arasındaki farkın giderek artmasıyla asgari ücretlilerin açlığa mahkum edildiğini ileri sürdü.

Bengihan, yüksek enflasyonun tüm maaşlı kesimlerin alım gücünün hızla erimesine neden olduğunu belirterek, hayat pahalılığı ödeneğinin 6 ayda bir maaşlara yansıtılmasıyla alım gücünün korunması hedefinden uzaklaşıldığı görüşünü dile getirdi.

Bengihan, KTAMS’ın 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için İstatistik Kurumu’nca gönderilen fiyatlar dikkate alınarak hazırladığı rapora göre, 4 kişilik bir aile için Kasım ayı itibariyle açlık sınırının 17 bin 880 olarak hesaplandığını belirtti.

Bengihan, sendikanın yaptığı çalışmaya göre; sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarının günlük 151,78, aylık 4 bin 553,4 TL yetişkin bir erkek için günlük 158,94, aylık 4 bin 768,2 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 170,16, aylık 5 bin 104.8 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 115,13 TL, aylık 3 bin 453,9 TL olduğunu kaydetti.

İstatistik Kurumu’nun resmi rakamlarına göre ülkede 2023 Kasım ayında yüzde 4,42 enflasyon meydana geldiğine dikkat çeken Bengihan, yıllık enflasyonun yüzde 81.99 olduğunu, maaşlara etki edecek son beş aylık enflasyonun ise yüzde 40.84 olarak hesaplandığını kaydetti.

-"HP daha sık aralıklarla maaşlara yansıtılmalı"

Bengihan, “HP’nin daha sık aralıklarla maaşlara yansıtılması talebimizin ne kadar haklı bir talep olduğu ortadadır. Acilen yasal düzenleme yapılarak asgari ücretle çalışanların maaşlarına da aynen kamu görevlileri ve emeklilerin maaşlarına yapılan sürelerde hayat pahalılığı oranında artış yapılmalı, asgari ücretliler işverenlerin insafına terk edilmemeli” dedi.