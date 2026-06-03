Berova, yapılan incelemeler ve ilgili makamlarla gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda, kamuoyunda ifade edildiğinin aksine çalışma saatlerinde haftalık toplam süreyi artıran veya çalışanlara ek yük getiren bir uygulamanın bulunmadığını belirtti.

Düzenlemenin, özellikle yaz aylarında etkisini artıran sıcak hava koşulları dikkate alınarak öğle arası dinlenme süresinin yeniden planlanmasına yönelik idari bir uygulama olduğunu kaydeden Berova, haftalık çalışma süresinin mevcut yasal sınırlar içerisinde kaldığının ve çalışanlar açısından herhangi bir hak kaybı oluşmadığının ilgili makamlarca teyit edildiğini ifade etti.

Muhalefetin denetim görevinin demokratik sistemlerde önemli olduğunu belirten Berova, Meclis kürsüsünden yapılan açıklamaların eksiksiz bilgi ve doğrulanmış verilere dayanmasının da aynı derecede önemli olduğunu söyledi.

Berova, özellikle devletin en saygın kurumlarından biri olan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı hakkında kamuoyunda yanlış algı oluşturabilecek ifadeler kullanılmaması gerektiğini vurguladı.