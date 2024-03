Ekonomimizin en önemli unsurunun yüksek öğretim olduğunun altını çizen Berova, şunları kaydetti:

Yükseköğrenim alanı ana ekonomik alanlarımızdan bir tanesi. Her alanda olduğu gibi bu alanda da birtakım sıkıntılar olabilir. Bugün yaşadığımız olaylar ciddi sorun kapsamında ancak sonuçta bu tür hadiselerin araştırılması konusu kimin tarafından yapılacak belli. Polisimiz titizlikle çalışmalarını yürütüyor. Soruşturma devam ederken, soruşturma kapsamı içerisine giren her türlü unsuru ulu orta konuşmak, bu hadiseden nemalanmak üzere işi fırsatçılığa çevirmek yanlıştır ve bunu yapan kişiler vardır. Günün sonunda her alanda olduğu gibi bu alanda da çürük elmalar varsa, bu elmalar temizlenmelidir. Bu vesileyle yapılan soruşturma da devam etmektedir. Bunu sürekli gündemde tutmak ve halkın önüne getirmek ve bu vesileyle de bu alanın ülkede yok olmasını isteyen dıştaki mihrakların da bu konu üzerinden konuşması ve aktivasyonlara geçmeye kalkmasını sağlamak bu ülke için yapılabilecek en büyük kötülüktür. Soruşturma var ve Polisimiz bunu yürütüyor. Adliyemiz çalışıyor. Bir suç varsa bu cezasını alacak. Bu işi sürekli dillendirerek rant sağlamaya çalışan kişiler ülkeye çok büyük zarar veriyorlar. Konuşurken çok dikkatli olunması gereken bir konu. Sonuçları da herkesin kabullenmesi gerekir. Bu konuları gündeme getirmiş olmak bir marifetmiş gibi davrananları da ben kınıyorum.

“Üniversitelerimizi yerin dibine sokacak yayınlardan kaçınmamız gerekir”

Üniversiteleri yerin dibine sokacak yayınlardan kaçınılması gerektiğine vurgu yapan Berova, “Bu alanı öldürme gayreti içerisinde olan bazı kesimler var ve bu davranışlar ülkeye zarar veriyor” diye konuştu.

“Dövizde bir patlama beklemiyoruz”

Yüksek seyreden döviz kurları ve ‘Türkiye’de seçimlerden sonra döviz patlayacak’ söylemleri ile ilgili soruyu da yanıtlayan Berova, bunun algı operasyonu olduğunu kaydetti. “Biz Türkiye’nin yeni para politikasının meyvelerini toplamayı beklerken tam tersi algı yaratıyorlar” diyen Berova, KKTC’nin dövize etki edebilecek bir enstürmanı olmadığını hatırlatarak, “Türkiye Cumhuriyeti’nin para politikalarına göre dövizde bir patlama seviyesine gelinmeyeceğini uzmanlar bize bildiriyor’ dedi.

“Enflasyon azalacaktır ama devam edecektir”

Ülkedeki pahalılıkla ilgili de konuşan Maliye Bakanı Özdemir Berova, şunları kaydetti:

“Ülkemiz yüksek enflasyon altında. Bu enflasyon azalacak ama devam edecektir. Türkiye Merkez Bankası’nın yapacağı uygulamalar ülkemizdeki enflasyona etki edecektir. Enflasyonla mücadele, kamu harcamalarını kısmak ve piyasadaki arz ve talep dengesini enflasyonu düşürücü şekilde yeniden şekillendirmekle mümkündür. Bizim ekonomik hacmimiz çok büyük değildir. Elbette ki gelirlerimizi artırıcı önlemler almak zorundayız. Bunun başında da vergide adil ve adaletli vergi toplamak gelir. Biz Maliye olarak konuyla ilgili otomasyon sistemlerimizi güçlendirmek için adımlar attık. Gelir artırıcı yasalarımız vardır. Türkiye ile anlaşma neticesinde gümrüklerimizde X ray cihazı sayımızı da artırıyoruz. Gelirlerimizi artıracağız, bu dalgalı denizi aşacağız”

“Hedefimiz ‘şişme’ hayat pahalılığından çıkmak”

Hedef ve amaçlarının ‘şişme’ hayat pahalılığından çıkmak olduğunu vurgulayan Berova, Hayat pahalılığı verilerinin karışık bir sistemle belirlendiğini bunun yeniden düzenlenmesi için de çalışmalar yapılacağını kaydetti.