Ülkemiz köklü kulüplerinden Çetinkaya Türk Spor Kulübü, ligdeki zorlu bir sezonun ardından dinlenmek ve moral depolamak için Les Ambassadeurs Hotel'de bir araya geldi. Takım, sezon boyunca sergiledikleri performansla lig tablosunda 6. sırayı alarak, geçtiğimiz yılın zorluklarından sonra bir toparlanma süreci yaşadıklarını ifade etti.

Kulüp başkanı Mehmet Tatar, yaptığı açıklamada, "Belirlediğimiz hedeflere ulaşmanın gururunu yaşıyoruz ve şimdi önümüzdeki yıl için hazırlıklara başladık. Gelecek sezon taraftarlarımıza unutulmaz müsabakalar izleteceğiz" şeklinde konuştu.

Takım, lig maratonunun yorgunluğunu atmalarının yanı sıra Les Ambassadeurs Hotel'in sunduğu imkanlardan da istifade etti. Akşam yemeği için tercih ettikleri The Taste Restaurant'ta keyifli bir gece geçiren takımın lideri, tüm otel personeline ve yönetim kurulu başkanı Özge Falyalı'ya teşekkürlerini iletti.

Takım yetkilileri ve futbolcular, başarılı bir sezon geçirdiklerini vurgularken, önümüzdeki yıl için şimdiden hazırlıklara başladıklarını belirtti.