Maliye Bakanı Özdemir Berova, Güvenlik Kuvvetleri personeline yönelik yürütülen çalışmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Berova, hükümetin Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile yakın istişare ve iş birliği içerisinde hareket ettiğini vurgulayarak, personelin haklarının iyileştirilmesi adına yoğun bir gayret gösterildiğini söyledi.

Berova, ekonomik ve mali iş birliği anlaşmaları çerçevesinde, güvenlik kuvvetleri için özellikle personel ve çağrı giderleri başta olmak üzere birçok alanda Türkiye Cumhuriyeti’nin bugüne kadar tam destek ve yetki verdiğini belirtti. Yapılan ve yapılması planlanan düzenlemelerle, uzman askerlerden sivil personele kadar tüm çalışanların haklarının geliştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Açıklamasında, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti makamlarıyla yürütülen çalışmalar sonucunda somut ve önemli ilerlemeler sağlandığını kaydeden Berova, bu süreci yakından takip eden milletvekillerinin de bulunduğunu belirtti. Ancak zaman zaman bu çalışmaların kamuoyunda, özellikle sosyal medya üzerinden, kişisel önerilermiş gibi sunulduğunu dile getiren Berova, bunun bir siyaset anlayışı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kıdem tazminatları konusuna da değinen Berova, mevcut hukuk sistemi çerçevesinde yargı kararlarının kişisel davalar üzerinden sonuçlandığını ve bu kararların otomatik olarak genele yayılmasının mümkün olmadığını vurguladı. Bu nedenle her bireyin ayrı ayrı dava açması gerektiğini hatırlattı. Buna rağmen hükümetin, halkçı bir anlayışla hareket ederek vatandaşların mağduriyetlerini gidermek amacıyla bu yılın bütçesinde kıdem tazminatları için kaynak ayırdığını açıkladı.

Berova, ayrılan bu kaynak sayesinde yaşanan sorunların aşılmasının hedeflendiğini belirterek, güvenlik kuvvetleriyle ilgili çalışmaların hem Türkiye Cumhuriyeti hem de Güvenlik Kuvvetleri Komutanı ile ortak akıl ve yakın istişare içerisinde sürdürüldüğünü ifade etti.

Açıklamasının sonunda güvenlik kuvvetleri personeline seslenen Berova, “Güvenlik kuvvetlerimizde görev yapan tüm personelimizin içi rahat olsun. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yılmaz bekçileri olan güvenlik kuvvetlerimiz, devletimizin egemenliğinin ve varlığının vazgeçilmez unsurlarıdır. Onlar için en iyisini yapmak bizim boynumuzun borcudur” dedi.