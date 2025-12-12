Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, TAK’a yaptığı açıklamada, Johannes Hahn, AB Komisyonu tarafından tek taraflı bir tasarrufla sadece Rum liderliği ile istişare edilerek sözde “Kıbrıs Özel Temsilcisi” olarak görevlendirildiğini belirtti.

Ertuğruloğlu, açıklamasında “AB’nin Kıbrıs meselesi bağlamında bir temsilci atamasını tanımamız, bunu meşru görmemiz mümkün değildir. Hahn’ı hangi gerekçeyle olursa olsun muhatap kabul ederek görüşmek doğru olmamıştır” ifadelerine yer verdi.

Ertuğruloğlu, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs meselesinde taraf olduğunu belirterek, Kıbrıs Rum tarafını üye kabul edildiği 2004’ten itibaren Avrupa Birliği’nin tüm kurumlarıyla üye devlet dayanışması savıyla Rum tarafından yana bir tutum benimsediğini ve Rum iddialarını savunarak tarafgir bir tutum sergilediğini kaydetti.

Kıbrıs meselesiyle alakalı tüm süreçlerin onlarca yıldır iyi niyet misyonu çerçevesinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin himayesinde yürütüldüğüne işaret eden Ertuğruloğlu, BM Genel Sekreterinin resmi müzakere sürecinin bulunmadığı dönemlerde dahi konuyu takip etmesi için atayacağı kişisel temsilci için tarafların onayını aldığını belirtti. Ertuğruloğlu, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün sivil ve askeri yetkilileri için dahi ayrı ayrı tarafların rızasının alındığını vurguladı.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Johannes Hahn’ın, AB Komisyonu tarafından tek taraflı bir tasarrufla sadece Rum liderliğiyle istişare edilerek sözde “Kıbrıs Özel Temsilcisi” olarak görevlendirildiğini ve Türkiye makamlarının da bu atamayı AB’nin iç meselesi olarak değerlendirdiğini belirtti.

Ertuğruloğlu, şöyle devam etti:

“Hal böyleyken, AB’nin Kıbrıs meselesi bağlamında bir temsilci atamasını tanımamız, bunu meşru görmemiz mümkün değildir. Hahn’ı hangi gerekçeyle olursa olsun muhatap kabul ederek görüşmek doğru olmamıştır. AB Mali Yardım yada Yeşil Hat tüzükleri bağlamında Kıbrıs Türk tarafını ilgilendiren konuların AB Komisyonu nezdindeki muhatapları bellidir ve onlar da KKTC’ndeki muadilleriyle görüşmelerini sürdürmektedir”

Tahsin Ertuğruloğlu, AB’nin Kıbrıs Türk tarafı üzerinde baskı kurma ve bir oldubitti yaratmaya yönelik bu manevrası olarak değerlendirdiği bu atamanın hiçbir sonuç doğurmayacağı gibi, Birleşmiş Milletler bünyesinde yürütülen diplomatik çabalara da zarar verdiğini kaydetti.

Kıbrıs’ta gerçekçi ve sürdürülebilir bir anlaşmanın ancak adadaki iki tarafın egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsüne dayalı bir işbirliği temelinde mümkün olabileceğini belirten Ertuğruloğlu, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs meselesi hususunda inandırıcılığını ve sürece katkı koyma hususundaki samimiyetini göstermesi için öncelikle Kıbrıs Türk halkına yönelik siyasi, ekonomik ve kültürel ambargoları kaldırması gerektiğini söyledi.

Ertuğruloğlu, “Egemen eşitliğimizi tanımaktan imtina ettiği ve halkımızın iradesini hiçe saymaya devam ettiği sürece, Avrupa Birliği tarafından atılan tüm adımlar tarafımızca yok hükmünde kabul edilecektir” dedi.